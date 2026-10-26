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Aktien wechseln den Besitzer

Managers’ Transactions bei Rigsave Az nominativa: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Bei Rigsave Az nominativa wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rigsave S.P.A. Az nominativa
3.11 EUR 0.16 EUR 5.42 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2026 wurde bei Rigsave Az nominativa ein Eigengeschäft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 23.10.2026. Von in enger Beziehung Pareto Capital Partners SA - SPF wurden am 22.10.2026 Rigsave Az nominativa-Papiere gekauft. Für je 3,00 EUR wurden 6.000 Rigsave Az nominativa-Papiere erstanden. Im FSE-Handel gewannen die Rigsave Az nominativa-Papiere letztlich 3,40 Prozent auf 3,00 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Rigsave Az nominativa-Aktie im FSE-Handel an und legte um 6,10 Prozent auf 2,95 EUR zu. Die Marktkapitalisierung von Rigsave Az nominativa beziffert sich unterdessen auf 8,04 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 2.592.984 Aktien frei am Markt gehandelt.

Pareto Capital Partners SA - SPF führte zuvor am 10.06.2026 die letzte Transaktion durch. Damals deckte sich Pareto Capital Partners SA - SPF mit 29.469 Rigsave Az nominativa-Aktien zu jeweils 4,23 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

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