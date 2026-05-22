Managers’ Transactions bei Shareholder Value Beteiligungen: Führungskraft kauft zu

Gemeldetes Eigengeschäft

27.08.26 08:01 Uhr

Shareholder Value Beteiligungen gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 24.08.2026 konnte bei Shareholder Value Beteiligungen eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Aktien-Transaktion wurde am 26.08.2026 bekannt gemacht. Am 24.08.2026 baute Herzing Value Investment GmbH, in enger Beziehung, das Depot um 330 Aktien aus. Herzing Value Investment GmbH bezahlte 74,00 EUR je Anteilsschein. Mit einem Wert von 72,00 EUR bewegte sich die Shareholder Value Beteiligungen-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Shareholder Value Beteiligungen-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 73,00 EUR. Der Marktwert von Shareholder Value Beteiligungen beträgt unterdessen 49,76 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 677.029 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor der Transaktion von Herzing, Nils wurde die letzte Meldung am 21.05.2026 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 276 Anteile zu jeweils 70,88 EUR an Herzing, Nils Vorstand.

Redaktion finanzen.net