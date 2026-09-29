Managers’ Transactions bei Shelly: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

29.09.26 18:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Shelly informiert.

Kürzlich kam es bei der Shelly-Aktie zu Managers’ Transactions. Das Eigengeschäft wurde am 28.09.2026 öffentlich gemacht. Für einen Preis von jeweils 52,00 EUR verkaufte Shelly-in enger Beziehung Salisto Holdings LLC am 25.09.2026 917.523 Anteilsscheine. Die Shelly-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 67,20 EUR abwärts.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Shelly-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,80 Prozent auf 67,00 EUR nach oben. Im Handelsverlauf wurden 837 Shelly-Aktien umgesetzt. Shelly wird aktuell mit einem Börsenwert von 1,21 Mrd. Euro gelistet. 18.105.600 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor dem Handel durch Iliev, Svetozar Gospodinov gab es zuletzt am 19.11.2025 eine Meldung über eine Führungskraft. Shelly-Sonstige Führungsperson Iliev, Svetozar Gospodinov hatte das eigene Portfolio um 5.471 Papiere zu je 56,18 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net