Aktien wechseln den Besitzer

Bei SPOBAG wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 16.11.2026 wurde bei SPOBAG ein Eigengeschäft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 17.11.2026. Von Vorstand Lo, Shi-Hwa "Joshua" wurden am 16.11.2026 SPOBAG-Papiere gekauft. Für je 0,01 EUR wurden 8.531.817 SPOBAG-Papiere erstanden. Im FSE-Handel gewannen die SPOBAG-Papiere letztlich 9,10 Prozent auf 0,24 EUR.

Die SPOBAG-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,20 EUR. Die Marktkapitalisierung von SPOBAG beziffert sich unterdessen auf 24,51 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 106.560.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 16.11.2026 erfasst. Insgesamt 8.531.817 SPOBAG-Anteile (0,01 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Aufsichtsrat Wang, Hsiao-Hsuan "Leo" verlassen.

Redaktion Finanzen.net