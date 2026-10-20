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Wertpapiergeschäft

Managers’ Transactions bei SPOBAG: Führungskraft verkauft Anteile

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei SPOBAG informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SPOBAG AG
0.08 EUR -0.02 EUR -19.19 %
Charts | News | Analysen

SPOBAG meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 14.10.2026. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.10.2026 ein. Wang, Herr Leo, Aufsichtsrat, verkleinerte das eigene Portfolio am 14.10.2026 um SPOBAG-Anteile. Somit reduzierte sich der Bestand um 2.288.200 Aktien zu einem Verkaufspreis von je 0,01 EUR. An diesem Tag stieg die SPOBAG-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 81,80 Prozent auf 0,10 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die SPOBAG-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 9,20 Prozent auf 0,10 EUR ab. Insgesamt wurden 101.611 SPOBAG-Aktien gehandelt. Der SPOBAG-Wert wird an der Börse aktuell auf 9,54 Mio. Euro beziffert. Gegenwärtig werden 106.560.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Wang, Herr Leo tätigte zuvor am 12.10.2026 ein Eigengeschäft. Um 33.855 Anteile für einen Preis von jeweils 0,83 EUR strich Wang, Herr Leo das eigene Portfolio zusammen.

Redaktion finanzen.net

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