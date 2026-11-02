DAX 25.865 +0,2%ESt50 6.147 +0,3%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,29 +0,2%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.408 -0,9%Euro 1,1210 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.902 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Portfolio angepasst

Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft kauft zu

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Symrise.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
92.52 EUR 1.46 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2026 wurden bei Symrise Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 30.10.2026 gemeldet. Im Portfolio von Symrise-Vorstand Ribeiro, Walter kam es am 29.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 92,76 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,00 Prozent auf 92,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 91,06 EUR. Aktuell verbucht Symrise einen Börsenwert von 12,76 Mrd. Euro. Derzeit sind 137.180.128 Aktien handelbar.

Am 28.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 393 Anteile zu jeweils 89,70 EUR an Friede, Michael Vorstand.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Symrise

Aktuelle Symrise Aktie News

Werbung

Symrise Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.