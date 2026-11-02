Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft kauft zu

Portfolio angepasst

02.11.26 12:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Symrise.

Am 29.10.2026 wurden bei Symrise Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 30.10.2026 gemeldet. Im Portfolio von Symrise-Vorstand Ribeiro, Walter kam es am 29.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 92,76 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,00 Prozent auf 92,10 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 91,06 EUR. Aktuell verbucht Symrise einen Börsenwert von 12,76 Mrd. Euro. Derzeit sind 137.180.128 Aktien handelbar.

Am 28.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 393 Anteile zu jeweils 89,70 EUR an Friede, Michael Vorstand.

Redaktion Finanzen.net