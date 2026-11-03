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Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus

Managers’ Transactions bei Symrise: Führungskraft weitet Engagement aus

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Symrise-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
94.94 EUR 0.24 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.10.2026 bei Symrise. Die Transaktion wurde am 02.11.2026 publik gemacht. Coßmann, Dr. Stephanie, Vorstand, kaufte am 29.10.2026 Symrise-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 280 Aktien zum Preis von jeweils 91,32 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die Symrise-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,00 Prozent auf 92,10 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Symrise-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 2,40 Prozent auf 94,70 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.930 Symrise-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Symrise beläuft sich unterdessen auf 12,76 Mrd. Euro. Derzeit sind 137.180.128 Aktien handelbar.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 29.10.2026 verzeichnet. Symrise-Ribeiro, Walter Vorstand holte sich 500 Aktien für je 92,76 EUR ins Depot.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

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