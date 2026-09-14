Managers’ Transactions bei TAKKT: Führungskraft kauft zu

Wertpapiergeschäft

14.09.26 16:01 Uhr

TAKKT rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Am 03.09.2026 wurden bei TAKKT Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 04.09.2026. Im Portfolio von TAKKT-Vorstand Weishaar, Andreas Georg kam es am 03.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 85.338 Aktien zu jeweils 2,96 EUR hinzu. Bei der TAKKT-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,77 EUR.

Bei der TAKKT-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,94 EUR. Der Marktwert von TAKKT beträgt unterdessen 201,72 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 64.037.296 Aktien beziffert.

Weishaar, Andreas Georg tätigte zuvor am 03.09.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Weishaar, Andreas Georg mit 939 TAKKT-Aktien zu jeweils 3,00 EUR ein.

Redaktion finanzen.net