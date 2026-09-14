Managers’ Transactions bei TAKKT: Führungskraft kauft zu
TAKKT rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Am 03.09.2026 wurden bei TAKKT Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 04.09.2026. Im Portfolio von TAKKT-Vorstand Weishaar, Andreas Georg kam es am 03.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 85.338 Aktien zu jeweils 2,96 EUR hinzu. Bei der TAKKT-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,77 EUR.
Bei der TAKKT-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,94 EUR. Der Marktwert von TAKKT beträgt unterdessen 201,72 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 64.037.296 Aktien beziffert.
Weishaar, Andreas Georg tätigte zuvor am 03.09.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Weishaar, Andreas Georg mit 939 TAKKT-Aktien zu jeweils 3,00 EUR ein.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TAKKT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TAKKT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TAKKT AG
Aktuelle TAKKT Aktie News
TAKKT Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TAKKT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research