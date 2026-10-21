Managers’ Transactions bei UZIN UTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile
UZIN UTZ rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.
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UZIN UTZ meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 19.10.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 20.10.2026. 250 UZIN UTZ-Aktien für jeweils 65,00 EUR erwarb am 19.10.2026 Utz, Dr. Werner, Aufsichtsrat. Mit einem Kurs von 62,80 EUR zeigte sich die UZIN UTZ-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.
Die UZIN UTZ-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 7,20 Prozent auf 68,40 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 50 UZIN UTZ-Aktien umgesetzt. UZIN UTZ verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 327,88 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 5.044.320 Papiere.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 19.10.2026 UZIN UTZ-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 250 Aktien zu jeweils 64,50 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
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