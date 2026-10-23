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Transaktions-Meldung

Managers’ Transactions bei UZIN UTZ: Führungskraft kauft zu

UZIN UTZ gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UZIN UTZ AG
65.40 EUR -1.20 EUR -1.80 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2026 konnte bei UZIN UTZ eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 22.10.2026 ein. UZIN UTZ-Aufsichtsrat Utz, Dr. Werner vergrößerte am 20.10.2026 die eigene Aktienposition. Utz, Dr. Werner erwarb 113 Aktien für je 64,99 EUR. Die UZIN UTZ-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 7,20 Prozent auf 68,40 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die UZIN UTZ-Aktie im FSE-Handel an und legte um 3,10 Prozent auf 66,60 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 20 UZIN UTZ-Aktien. Die Aktien von UZIN UTZ sind unterdessen 333,93 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 5.044.320 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 20.10.2026 statt. Zu jeweils 64,90 EUR kaufte Utz, Dr. Werner 130 Anteile.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.03.08 Uzin Utz Stoppkurs bei 20,50 Euro platzieren Focus Money
01.06.07 Uzin Utz Kursziel 35 Euro Prior Börse
05.03.07 Uzin Utz Aktie der Woche BÖRSE am Sonntag
08.09.06 Uzin Utz kaufenswert Der Aktionärsbrief
28.08.06 Uzin Utz fundamental ein Kauf BÖRSE am Sonntag

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