Managers’ Transactions bei UZIN UTZ: Führungskraft weitet Engagement aus
Bei UZIN UTZ wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.
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Für den 19.10.2026 wurde bei UZIN UTZ eine Managers’ Transaction gemeldet. Die BaFin wurde am 20.10.2026 über die Transaktion informiert. Am 19.10.2026 baute Utz, Dr. Werner, Aufsichtsrat, das Depot um 250 Aktien aus. Utz, Dr. Werner bezahlte 64,50 EUR je Anteilsschein. Mit einem Kurs von 62,80 EUR zeigte sich die UZIN UTZ-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.
Die UZIN UTZ-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,20 Prozent auf 68,40 EUR. Die Anzahl der gehandelten UZIN UTZ-Aktien belief sich an jenem Tag auf 50 Stück. Der Börsenwert von UZIN UTZ beläuft sich unterdessen auf 327,88 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 5.044.320 Papiere.
Davor tätigte Utz, Dr. Werner am 19.10.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Utz, Dr. Werner mit 250 UZIN UTZ-Aktien zu jeweils 65,00 EUR ein.
Redaktion finanzen.net
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