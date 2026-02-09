Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft dampft Investition ein

Transaktions-Meldung

Wie sich die Vidac Pharma-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Am 14.01.2026 wurden bei Vidac Pharma Managers’ Transactions erfasst. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 09.02.2026. Von Vorstand Herzberg, Dr Max wurden am 14.01.2026 Vidac Pharma-Papiere verkauft. Es wurden 20.219 Aktien zu jeweils 0,73 EUR veräußert. Das Papier von Vidac Pharma legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 8,70 Prozent auf 0,75 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,60 Prozent auf 0,72 EUR. Die Anzahl der gehandelten Vidac Pharma-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.000 Stück. Aktuell ergibt sich für Vidac Pharma eine Börsenbewertung in Höhe von 36,65 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 51.625.060.

Bereits am 13.01.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Herzberg, Dr Max verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Reduzierung im Portfolio um 12.606 Aktien zu jeweils 0,71 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net