Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft dampft Investition ein

Portfolio angepasst

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Vidac Pharma-Aktie für Bewegung.

Am 13.05.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 19.05.2026. Am 13.05.2026 hat Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das Engagement in Vidac Pharma reduziert. Die Führungskraft veräußerte 10.000 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,58 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,60 Prozent auf 0,58 EUR zu.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,55 EUR. Am Markt ist Vidac Pharma aktuell 29,12 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 13.05.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 0,58 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 20.086 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net