DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.200 +1,3%Bitcoin66.593 +0,6%Euro1,1628 +0,2%Öl105,4 -5,0%Gold4.533 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen? Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen?
Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Portfolio angepasst

Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft dampft Investition ein

20.05.26 18:01 Uhr

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Vidac Pharma-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR 0,03 EUR 5,86%
Charts|News|Analysen

Am 13.05.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 19.05.2026. Am 13.05.2026 hat Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das Engagement in Vidac Pharma reduziert. Die Führungskraft veräußerte 10.000 Aktien zu einem Preis von jeweils 0,58 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,60 Prozent auf 0,58 EUR zu.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,55 EUR. Am Markt ist Vidac Pharma aktuell 29,12 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Herzberg, Dr. Max am 13.05.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 0,58 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 20.086 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen