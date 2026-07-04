Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft dampft Investition ein

Führungskraft-Depot

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Bewegung bei Vidac Pharma: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.06.2026 bei Vidac Pharma verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 03.07.2026 statt. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 30.06.2026 1.382 Aktien für einen Preis von jeweils 0,49 EUR veräußert. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,48 EUR an der Tafel.

Die Vidac Pharma-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,20 Prozent auf 0,49 EUR. Letztlich wurden via FSE 2.000 Vidac Pharma-Aktien gekauft oder verkauft. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 25,45 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 51.625.060 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 24.06.2026 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt warf Herzberg, Dr Max, Vorstand bei Vidac Pharma, 10.864 Anteile zu jeweils 0,50 EUR auf den Markt.

Redaktion finanzen.net