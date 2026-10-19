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Depotänderung

Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft verkauft Anteile

Managers’ Transactions brachten jüngst die Vidac Pharma-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.38 EUR 0.03 EUR 8.26 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Vidac Pharma am 13.10.2026 informiert. Am 16.10.2026 wurde der Handel mit Vidac Pharma-Anteilen gemeldet. Am 13.10.2026 reduzierte Herzberg, Dr. Max, Vorstand, das eigene Depot um 7.000 Aktien. Herzberg, Dr. Max erhielt 0,39 EUR je Anteilsschein. Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,39 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 0,35 EUR. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich unterdessen auf 19,88 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 51.625.060 Aktien beziffert.

Herzberg, Dr. Max tätigte zuvor am 13.10.2026 ein Eigengeschäft. Bei einem Kurs von 0,39 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 5.251 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net

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