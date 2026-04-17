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Managers’ Transactions bei Vidac Pharma: Führungskraft versilbert weitere Anteile

18.04.26 08:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Vidac Pharma-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,55 EUR -0,02 EUR -3,86%
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Zu Managers’ Transactions kam es am 14.04.2026 bei Vidac Pharma. Das Eigengeschäft wurde am 17.04.2026 öffentlich gemacht. Im Depot von Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 14.04.2026 von 42.733 Aktien zu je 0,55 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 0,53 EUR.

Mit einem Kurs von 0,55 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der Börsenwert von Vidac Pharma beläuft sich unterdessen auf 28,39 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 51.625.060 Papiere.

Bereits am 13.04.2026 hatte Herzberg, Dr. Max eine Transaktion getätigt.Am 13.04.2026 führte Herzberg, Dr. Max zuvor ein Eigengeschäft durch. Für einen Preis von jeweils 0,56 EUR schlug Herzberg, Dr. Max 2.050 Aktien los.

Redaktion finanzen.net

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