Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft dampft Investition ein

Meldepflicht nachgekommen

06.11.26 14:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die Viromed Medical-Aktie vor.

Am 03.11.2026 wurden bei Viromed Medical Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 05.11.2026 offengelegt. Von in enger Beziehung Perbandt, Heike wurden am 03.11.2026 Viromed Medical-Papiere verkauft. Es wurden 200.000 Aktien zu jeweils 4,84 EUR veräußert. Die Aktionäre schickten das Papier von Viromed Medical nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 3,40 Prozent auf 4,60 EUR.

Die Viromed Medical-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 5,10 Prozent auf 4,50 EUR. Insgesamt wurden 220 Viromed Medical-Aktien gehandelt. Die Viromed Medical-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 95,58 Mio. Euro. 20.250.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Perbandt, Heike hatte bereits am 13.10.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Zu jeweils 5,70 EUR verkaufte Perbandt, Heike 202.858 Anteile.

Redaktion Finanzen.net