DAX 25.701 -2,4%ESt50 6.136 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.958 +0,5%Euro 1,1169 -0,5%Öl 98,5 +0,3%Gold 4.035 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Meldepflicht nachgekommen

Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft dampft Investition ein

Eine Führungskraft nimmt sich die Viromed Medical-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viromed Medical AG
4.20 EUR -0.06 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2026 wurden bei Viromed Medical Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 05.11.2026 offengelegt. Von in enger Beziehung Perbandt, Heike wurden am 03.11.2026 Viromed Medical-Papiere verkauft. Es wurden 200.000 Aktien zu jeweils 4,84 EUR veräußert. Die Aktionäre schickten das Papier von Viromed Medical nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 3,40 Prozent auf 4,60 EUR.

Die Viromed Medical-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 5,10 Prozent auf 4,50 EUR. Insgesamt wurden 220 Viromed Medical-Aktien gehandelt. Die Viromed Medical-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 95,58 Mio. Euro. 20.250.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Perbandt, Heike hatte bereits am 13.10.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Zu jeweils 5,70 EUR verkaufte Perbandt, Heike 202.858 Anteile.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Viromed Medical Aktie News

Werbung

Viromed Medical Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Viromed Medical nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.