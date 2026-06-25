Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft kauft zu

Anpassung im Portfolio

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Viromed Medical-Aktie für Bewegung.

Zum 22.06.2026 wurde bei Viromed Medical ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 25.06.2026 offengelegt. Sein Engagement in Viromed Medical hat Perbamed Invest GmbH, in enger Beziehung, am 22.06.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 3.103 Aktien zu je 7,18 EUR. An diesem Tag stieg die Viromed Medical-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,40 Prozent auf 7,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Viromed Medical am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,40 Prozent auf 7,15 EUR. Die Viromed Medical-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 148,84 Mio. Euro. Derzeit sind 20.250.000 Aktien handelbar.

Vor der Transaktion von Perbandt, Uwe wurde die letzte Meldung am 09.06.2026 verzeichnet. Insgesamt 500 Viromed Medical-Anteile (7,12 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Perbandt, Uwe Vorstand.

Redaktion finanzen.net