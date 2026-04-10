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Managers’ Transaction

Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft verkauft Anteile

11.04.26 10:01 Uhr

Bei Viromed Medical kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Werte in diesem Artikel
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Viromed Medical AG
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Viromed Medical meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 07.04.2026. Am 10.04.2026 wurde die Transaktion bekannt. Perbandt, Heike, in enger Beziehung bei Viromed Medical, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 07.04.2026 5.000 Aktien zu jeweils 5,25 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Viromed Medical nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,90 Prozent auf 5,25 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Viromed Medical-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 4,90 Prozent auf 5,35 EUR. Viromed Medical markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 108,34 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 20.250.000 Aktien beziffert.

Bereits am 13.03.2026 kam es bei Viromed Medical-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Für jeweils 6,30 EUR liquidierte Vorstand Perbandt, Uwe das Engagement um 143.000 Viromed Medical-Aktien.

Redaktion finanzen.net

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