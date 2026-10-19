Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft versilbert weitere Anteile
Eine Führungskraft nimmt sich die Viromed Medical-Aktie vor.
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Am 13.10.2026 wurden bei Viromed Medical Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 16.10.2026 wurde der Handel mit Viromed Medical-Anteilen gemeldet. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von Viromed Medical-in enger Beziehung Perbandt, Heike gemeldet. Es wurden am 13.10.2026 202.858 Aktien für jeweils 5,70 EUR veräußert. Das Papier von Viromed Medical legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,20 Prozent auf 4,96 EUR.
Die Viromed Medical-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 6,70 Prozent auf 5,10 EUR. Die Anzahl der gehandelten Viromed Medical-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.000 Stück. Viromed Medical markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 96,39 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 20.250.000 Papiere.
Zuvor meldete Viromed Medical, dass Perbandt, Heike am 05.10.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 5,70 EUR verkaufte Perbandt, Heike 8.000 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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