Managers’ Transactions bei Viromed Medical: Führungskraft weitet Engagement aus

Gemeldetes Eigengeschäft

Bei Viromed Medical wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 23.06.2026 wurde bei Viromed Medical ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 25.06.2026 gemeldet. Perbamed Invest GmbH, in enger Beziehung bei Viromed Medical, hat am 23.06.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 500 Aktien zu je 7,34 EUR. An diesem Tag stieg die Viromed Medical-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,40 Prozent auf 7,50 EUR.

Die Viromed Medical-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 1,40 Prozent auf 7,15 EUR ab. Der Viromed Medical-Wert wird an der Börse aktuell auf 148,84 Mio. Euro beziffert. Der Streubesitz wird auf 20.250.000 Aktien beziffert.

Davor tätigte Perbamed Invest GmbH am 22.06.2026 ein Eigengeschäft. Perbamed Invest GmbH hatte sein Portfolio um 3.103 Anteile zu jeweils 7,18 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net