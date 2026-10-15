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Transaktion im Blick

Managers’ Transactions bei Viscom: Führungskraft weitet Engagement aus

Viscom veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viscom AG
5.04 EUR 0.04 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen

Bei Viscom kam es am 08.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 09.10.2026. Overmeyer, Prof. Dr. Ludger, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Viscom-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 08.10.2026 2.000 Aktien zu je 5,02 EUR erworben. Die Viscom-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 4,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Viscom-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,90 EUR an der Tafel. Die Marktkapitalisierung von Viscom beziffert sich unterdessen auf 45,85 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 8.885.060 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte Overmeyer, Prof. Dr. Ludger am 06.10.2026 mit Viscom-Anteilen. Overmeyer, Prof. Dr. Ludger erhöhte sein Engagement um 3.997 Viscom-Papiere zu jeweils 5,08 EUR.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.04.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
28.02.11 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
23.11.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH
17.09.10 Viscom kaufen Der Aktionär
07.09.10 Viscom kaufen MIDAS Research GmbH

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