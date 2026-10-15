Managers’ Transactions bei Viscom: Führungskraft weitet Engagement aus

Transaktion im Blick

15.10.26 14:01 Uhr

Viscom veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Bei Viscom kam es am 08.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 09.10.2026. Overmeyer, Prof. Dr. Ludger, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Viscom-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 08.10.2026 2.000 Aktien zu je 5,02 EUR erworben. Die Viscom-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 4,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Viscom-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,90 EUR an der Tafel. Die Marktkapitalisierung von Viscom beziffert sich unterdessen auf 45,85 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 8.885.060 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte Overmeyer, Prof. Dr. Ludger am 06.10.2026 mit Viscom-Anteilen. Overmeyer, Prof. Dr. Ludger erhöhte sein Engagement um 3.997 Viscom-Papiere zu jeweils 5,08 EUR.

Redaktion finanzen.net