Führungskraft-Portfolio

Bewegung bei Zalando: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 13.11.2026 wurden bei Zalando Managers’ Transactions erfasst. Das Eigengeschäft wurde am 18.11.2026 öffentlich gemacht. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 13.11.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.731 Aktien zum Preis von jeweils 28,66 EUR den Besitzer. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 28,48 EUR zu.

Die Zalando-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 7.148 Zalando-Aktien. Der Börsenwert von Zalando beläuft sich unterdessen auf 6,92 Mrd. Euro. 244.222.656 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor meldete Zalando, dass Aktieselskabet af 1.2.2017 am 13.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 125 Zalando-Aktien zu jeweils 28,67 EUR ein.

Redaktion Finanzen.net