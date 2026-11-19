Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft ersteht weitere Anteile
Bewegung bei Zalando: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.
Werte in diesem Artikel
Am 13.11.2026 wurden bei Zalando Managers’ Transactions erfasst. Das Eigengeschäft wurde am 18.11.2026 öffentlich gemacht. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 13.11.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.731 Aktien zum Preis von jeweils 28,66 EUR den Besitzer. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 28,48 EUR zu.
Die Zalando-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 7.148 Zalando-Aktien. Der Börsenwert von Zalando beläuft sich unterdessen auf 6,92 Mrd. Euro. 244.222.656 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.
Zuvor meldete Zalando, dass Aktieselskabet af 1.2.2017 am 13.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 125 Zalando-Aktien zu jeweils 28,67 EUR ein.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images