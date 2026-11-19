Aktien wechseln den Besitzer

Zalando gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 13.11.2026 konnte bei Zalando eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 18.11.2026 ein. in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 stockte am 13.11.2026 das Investment in Zalando-Aktien auf. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb 918 Aktien zu je 28,65 EUR. Die Zalando-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Zalando nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 7.148 Zalando-Aktien. Insgesamt ist Zalando aktuell 6,92 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor meldete Zalando, dass Aktieselskabet af 1.2.2017 am 13.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft kaufte damals 125 Zalando-Aktien zu jeweils 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net