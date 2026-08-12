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Gemeldetes Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Zalando informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Bei Zalando kam es am 05.08.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 12.08.2026 ein. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Zalando-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 05.08.2026 3.966 Aktien zu je 24,78 EUR erworben. Die Zalando-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,60 Prozent im Minus bei 24,79 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,50 Prozent auf 24,16 EUR ab. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.323 Stück. Zalando erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 244.222.656 Papiere.

Aktieselskabet af 1.2.2017 tätigte zuvor am 05.08.2026 ein Eigengeschäft. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb zu diesem Zeitpunkt 3.144 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 24,71 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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