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Gemeldetes Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Zalando veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Zalando meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 05.08.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 12.08.2026 ein. Zalando-in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 vergrößerte am 05.08.2026 die eigene Aktienposition. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb 526 Aktien für je 24,85 EUR. Die Zalando-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,50 Prozent auf 24,16 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.323 Stück gehandelt. Zalando markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 5,88 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 244.222.656 Wertpapiere.

Bereits am 05.08.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 verzeichnet. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 3.144 Zalando-Aktien zu jeweils 24,71 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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