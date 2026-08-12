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Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Zalando informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Zum 05.08.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 12.08.2026. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, fügte am 05.08.2026 3.816 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 24,77 EUR gezahlt. Das Papier von Zalando gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Zalando-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,50 Prozent auf 24,16 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich da auf 2.323 Aktien. Zalando erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,88 Mrd. Euro. 244.222.656 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 05.08.2026 statt. Um 3.144 Anteile für einen Preis von jeweils 24,71 EUR baute Aktieselskabet af 1.2.2017 das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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