Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Eigengeschäft von Führungskraft

14.08.26 10:01 Uhr

Zalando veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zalando meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 06.08.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 13.08.2026 ein. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, fügte dem eigenen Portfolio 898 Zalando-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 06.08.2026 einen Wert von jeweils 25,34 EUR. Die Zalando-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,80 Prozent im Plus bei 25,22 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,20 Prozent auf 24,06 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 825 Zalando-Aktien. Der Marktwert von Zalando beträgt unterdessen 5,87 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 244.222.656 Aktien frei am Markt gehandelt.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 06.08.2026 statt. Zu jeweils 25,28 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 4.868 Anteile.

Redaktion finanzen.net