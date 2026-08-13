Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu

Depotänderung

14.08.26 10:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei Zalando informiert.

Am 06.08.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 13.08.2026 gemeldet. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, fügte am 06.08.2026 14.790 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 25,21 EUR gezahlt. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,80 Prozent auf 25,22 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,20 Prozent auf 24,06 EUR ab. In der Summe wechselten via FSE 825 Zalando-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von Zalando beziffert sich unterdessen auf 5,87 Mrd. Euro. Derzeit sind 244.222.656 Aktien handelbar.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Aktieselskabet af 1.2.2017 wurde am 06.08.2026 gemeldet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 4.868 Aktien zu jeweils 25,28 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net