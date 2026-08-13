Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft kauft zu
Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Zalando informiert.
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Am 06.08.2026 konnte bei Zalando eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Am 13.08.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, kaufte am 06.08.2026 Zalando-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 65.851 Aktien zum Preis von jeweils 25,26 EUR den Besitzer. Im FSE-Handel gewannen die Zalando-Papiere letztlich 2,80 Prozent auf 25,22 EUR.
Das Papier von Zalando gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,20 Prozent auf 24,06 EUR abwärts. Insgesamt wurden 825 Zalando-Aktien gehandelt. Am Markt ist Zalando aktuell 5,87 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 244.222.656 Aktien im Streubesitz.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 06.08.2026 statt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 4.868 Aktien zu je 25,28 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
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|Datum
|Rating
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|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
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|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG