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MT-Meldung

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft weitet Engagement aus

Managers’ Transactions bei Zalando: Führungskraft weitet Engagement aus

Zalando gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Am 05.08.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft durchgeführt. Die BaFin wurde am 12.08.2026 über die Transaktion informiert. 123.402 Zalando-Papiere zu jeweils 24,70 EUR erwarb am 05.08.2026 Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung. Die Zalando-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,50 Prozent im Minus bei 24,16 EUR. Im Handelsverlauf wurden 2.323 Zalando-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Zalando beläuft sich unterdessen auf 5,88 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Bereits am 05.08.2026 hatte Aktieselskabet af 1.2.2017 eine Transaktion getätigt.Am 05.08.2026 führte Aktieselskabet af 1.2.2017 zuvor ein Eigengeschäft durch. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb zu diesem Zeitpunkt 3.144 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 24,71 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

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