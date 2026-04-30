Managers’ Transactions: Meldepflichtiger vermindert Engagement bei 7C Solarparken

Meldepflicht nachgekommen

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt 7C Solarparken ins Blickfeld.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.05.2026 bei 7C Solarparken. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 25.05.2026. Für einen Preis von jeweils 1,90 EUR verkaufte 7C Solarparken-Vorstand Boriau, Koen am 21.05.2026 21.490 Anteilsscheine. Die 7C Solarparken-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,90 Prozent auf 1,91 EUR.

Mit einem Wert von 1,93 EUR bewegte sich die 7C Solarparken-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.000 7C Solarparken-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von 7C Solarparken beläuft sich aktuell auf 145,28 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 75.667.800 Anteilsscheine beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden 7C Solarparken-Anteile zuletzt am 21.05.2026 von einer Führungskraft bewegt. 7C Solarparken-Vorstand De Proost, Steven hatte das eigene Portfolio um 409.193 Papiere zu je 1,90 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net