Managers’ Transactions: Meldepflichtiger vermindert Engagement bei Siemens Energy

Eigengeschäft von Führungskraft

29.09.26 18:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die Siemens Energy-Aktie vor.

Für den 25.09.2026 wurde bei Siemens Energy eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 28.09.2026 offengelegt. Für einen Preis von jeweils 145,75 EUR verkaufte Siemens Energy-Aufsichtsrat Kensbock, Robert am 25.09.2026 1.100 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 144,12 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,10 Prozent auf 142,18 EUR nach oben. Im FSE-Handel wechselten 3.711 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Siemens Energy wird derzeit am Markt mit 121,97 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 855.344.320 Papiere.

Vor der Transaktion von Mulliez, Laurence wurde die letzte Meldung am 26.08.2026 verzeichnet. Die Erhöhung der Siemens Energy-Aktien im Depot um 660 Anteilsscheine zu je 151,91 EUR meldete Aufsichtsrat, Mulliez, Laurence.

Redaktion finanzen.net