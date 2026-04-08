Managers’ Transactions: Meldepflichtiger vermindert Engagement bei Vidac Pharma

Führungskraft-Portfolio

Managers’ Transactions brachten jüngst die Vidac Pharma-Aktie in Bewegung.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 08.04.2026 bei Vidac Pharma verzeichnet. Das Eigengeschäft wurde am 14.04.2026 öffentlich gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 08.04.2026 5.190 Aktien zu jeweils 0,59 EUR. Das Papier von Vidac Pharma legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 9,60 Prozent auf 0,60 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,53 EUR an der Tafel. Insgesamt ist Vidac Pharma aktuell 28,19 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 51.625.060 Anteilsscheine beziffert.

Herzberg, Dr. Max tätigte zuvor am 01.04.2026 ein Eigengeschäft. Herzberg, Dr. Max veräußerte zu diesem Zeitpunkt 20.687 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 0,60 EUR.

Redaktion finanzen.net