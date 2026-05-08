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Meldepflicht nachgekommen

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger vermindert Engagement bei Vidac Pharma

20.05.26 18:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Vidac Pharma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,58 EUR 0,03 EUR 5,86%
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Am 15.05.2026 wurde bei Vidac Pharma ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Aktien-Transaktion wurde am 19.05.2026 bekannt gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, verkaufte kürzlich Vidac Pharma-Anteilsscheine. Insgesamt wurden am 15.05.2026 5.000 Aktien für einen Preis von jeweils 0,58 EUR veräußert. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Vidac Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,58 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 0,55 EUR. Am Markt ist Vidac Pharma aktuell 29,12 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 51.625.060.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Herzberg, Dr. Max wurde am 14.05.2026 erfasst. Bei einem Kurs von 0,57 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 20.088 Vidac Pharma-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net

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