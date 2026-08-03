Managers’ Transactions: Meldepflichtiger vermindert Engagement bei Viromed Medical

Aktien wechseln den Besitzer

04.08.26 14:01 Uhr

Viromed Medical veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.07.2026 bei Viromed Medical. Die Transaktion wurde am 03.08.2026 offengelegt. Perbandt, Heike, in enger Beziehung, reduzierte am 29.07.2026 den Bestand an Viromed Medical-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 5.000 Aktien zu jeweils 7,60 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Viromed Medical nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 6,20 Prozent auf 7,75 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Viromed Medical-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,70 Prozent auf 7,50 EUR nach oben. Die Marktkapitalisierung von Viromed Medical beläuft sich aktuell auf 152,89 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 20.250.000 Papiere.

Am 23.06.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. in enger Beziehung, Perbamed Invest GmbH, erwarb 500 Papiere zu jeweils 7,34 EUR.

Redaktion finanzen.net