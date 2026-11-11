Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei AUMOVIO aus

Öffentliche Bekanntgabe

11.11.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die AUMOVIO-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 10.11.2026 wurde bei AUMOVIO ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 10.11.2026 publik gemacht. Von Vorstand Mergell, Dr. Boris wurden am 10.11.2026 AUMOVIO-Papiere gekauft. Für je 32,71 EUR wurden 3.050 AUMOVIO-Papiere erstanden. Die AUMOVIO-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,50 Prozent im Minus bei 31,35 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die AUMOVIO-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um Prozent auf EUR. AUMOVIO markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 3,15 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 100.050.992.

Am 09.11.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. AUMOVIO-Tarabbia, Jean-Francois Vorstand hatte das eigene Portfolio um 6.300 Papiere zu je 31,63 EUR aufgestockt.

Redaktion Finanzen.net