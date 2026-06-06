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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

08.06.26 10:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 41,81 Mrd. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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