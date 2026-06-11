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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

12.06.26 18:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

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BMW AG
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Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 41,00 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 550.683.072 Aktien beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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