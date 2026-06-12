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Managers’ Transaction

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

13.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

Managers’ Transactions: So reagierte die BMW-Aktie.

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BMW meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 29.05.2026. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 40,65 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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