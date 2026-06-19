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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

20.06.26 18:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an BMW.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 36,42 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

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