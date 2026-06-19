Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

Transaktions-Meldung

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 36,42 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net