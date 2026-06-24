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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

25.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der BMW-Aktie aus.

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BMW AG
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Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 36,92 Mrd. Euro. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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