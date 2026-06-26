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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus

27.06.26 14:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei BMW aus | finanzen.net

BMW rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 35,56 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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