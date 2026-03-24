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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Brenntag SE aus

25.03.26 08:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Brenntag SE aus | finanzen.net

Brenntag SE veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
56,00 EUR 1,12 EUR 2,04%
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Am 20.03.2026 wurden bei Brenntag SE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 24.03.2026 publik gemacht. Aufsichtsrat von Rohr, Karl kaufte am 20.03.2026 Brenntag SE-Aktien. 400 Brenntag SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 48,91 EUR erworben. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,20 Prozent auf 47,99 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere letztlich 4,60 Prozent auf 54,88 EUR. Im Handelsverlauf wurden 1.210 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht Brenntag SE einen Börsenwert von 7,40 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 144.384.992 Papiere.

Zuletzt hatte es am 30.12.2025 Managers’ Transactions bei Brenntag SE gegeben. Aufsichtsrat, Berlinger, Stefanie bei Brenntag SE, vergrößerte sein Investment um 550 Aktien für jeweils 49,70 EUR.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
24.03.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
23.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
20.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.03.2026Brenntag SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.12.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
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23.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.03.2026Brenntag SE HoldWarburg Research
13.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
12.03.2026Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Brenntag SE SellUBS AG
03.02.2026Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026Brenntag SE UnderweightMorgan Stanley

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