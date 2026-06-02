Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Deutsche Börse aus

Eigengeschäft von Führungskraft

So entwickelte sich die Deutsche Börse-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Bei Deutsche Börse kam es am 01.06.2026 zu einem Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 02.06.2026 ein. Vorstand Book, Dr. Thomas stockte am 01.06.2026 das Investment in Deutsche Börse-Aktien auf. Book, Dr. Thomas erwarb 4.797 Aktien zu je 247,14 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,50 Prozent bei 246,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 241,10 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 414 Deutsche Börse-Aktien. Der Deutsche Börse-Wert wird an der Börse aktuell auf 44,67 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 180.105.936 Aktien im Streubesitz.

Bei Deutsche Börse kam es davor am 01.06.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Damals erstand Vorstand, Kromann, Christian Peter, 1.473 Aktien zu jeweils einem Preis von 247,14 EUR.

Redaktion finanzen.net