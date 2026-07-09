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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei DEUTZ aus

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei DEUTZ aus

Managers’ Transactions: So reagierte die DEUTZ-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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DEUTZ meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 06.08.2026. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 06.08.2026. in enger Beziehung Voggenreiter, Dr. Simone kaufte am 06.08.2026 DEUTZ-Aktien. 2.000 DEUTZ-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 10,01 EUR erworben. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Aktuell verbucht DEUTZ einen Börsenwert von 1,48 Mrd. Euro. Derzeit sind 152.638.000 Aktien handelbar.

Bereits am 06.08.2026 kam es bei DEUTZ-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Einen Zukauf von 100.009 Papiere für jeweils 9,83 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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DatumRatingAnalyst
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research