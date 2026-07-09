Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei DEUTZ aus
Managers’ Transactions: So reagierte die DEUTZ-Aktie.
Werte in diesem Artikel
DEUTZ meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 06.08.2026. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 06.08.2026. in enger Beziehung Voggenreiter, Dr. Simone kaufte am 06.08.2026 DEUTZ-Aktien. 2.000 DEUTZ-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 10,01 EUR erworben. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Aktuell verbucht DEUTZ einen Börsenwert von 1,48 Mrd. Euro. Derzeit sind 152.638.000 Aktien handelbar.
Bereits am 06.08.2026 kam es bei DEUTZ-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Einen Zukauf von 100.009 Papiere für jeweils 9,83 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: DEUTZ AG
Aktuelle DEUTZ Aktie News
DEUTZ Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research