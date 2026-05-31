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Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei flatexDEGIRO aus

01.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei flatexDEGIRO aus | finanzen.net

flatexDEGIRO veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
33,48 EUR -0,56 EUR -1,65%
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Für den 28.05.2026 wurde bei flatexDEGIRO eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 29.05.2026 offengelegt. Im Portfolio von flatexDEGIRO-Vorstand Behrens, Oliver kam es am 28.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 32,92 EUR hinzu. Die flatexDEGIRO-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,20 Prozent im Minus bei 32,64 EUR.

Die flatexDEGIRO-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,10 Prozent im Plus bei 33,68 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 49 flatexDEGIRO-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von flatexDEGIRO beläuft sich aktuell auf 3,69 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 109.099.112 Aktien beziffert.

Behrens, Oliver führte zuvor am 27.05.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Behrens, Oliver verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 500 Anteile zu jeweils 33,28 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

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11.02.2026flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
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22.10.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
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11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

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