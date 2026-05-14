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Aktien wechseln den Besitzer

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei INDUS aus

15.05.26 20:01 Uhr
Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei INDUS aus | finanzen.net

Bewegung bei INDUS: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INDUS AG
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Bei INDUS kam es am 13.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 13.05.2026 gemeldet. Vorstand Schmidt, Dr. Johannes stockte am 13.05.2026 das Investment in INDUS-Aktien auf. Schmidt, Dr. Johannes erwarb 1.050 Aktien zu je 31,80 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die INDUS-Aktie dann im FSE-Handel bei 31,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die INDUS-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei EUR. INDUS wird derzeit am Markt mit 782,97 Mio. Euro bewertet. 24.895.560 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 29.06.2022 statt. Für jeweils 23,19 EUR baute Aufsichtsrat, Allerkamp, Dr. Jürgen, das eigene Depot um 4.306 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: INDUS Holding AG

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