Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Muehl Product Service aus

Anpassung im Portfolio

25.07.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Muehl Product Service für Aufsehen.

Am 22.07.2026 konnte bei Muehl Product Service eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 24.07.2026 gemeldet. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung, kaufte am 22.07.2026 Muehl Product Service-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 435 Aktien zum Preis von jeweils 5,00 EUR den Besitzer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Muehl Product Service-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 4,86 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Muehl Product Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 4,98 EUR. Der Muehl Product Service-Wert wird an der Börse aktuell auf 172,29 Mio. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 33.132.100 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte LUBANCO PTE. LTD. am 21.07.2026 ein Eigengeschäft. LUBANCO PTE. LTD. hatte sein Portfolio um 9.618 Anteile zu jeweils 4,99 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net