DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.042 -0,5%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Anpassung im Portfolio

Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei Muehl Product Service aus

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Muehl Product Service für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
4.98 EUR 0.06 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 22.07.2026 konnte bei Muehl Product Service eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 24.07.2026 gemeldet. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung, kaufte am 22.07.2026 Muehl Product Service-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 435 Aktien zum Preis von jeweils 5,00 EUR den Besitzer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Muehl Product Service-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 4,86 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der Muehl Product Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 4,98 EUR. Der Muehl Product Service-Wert wird an der Börse aktuell auf 172,29 Mio. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 33.132.100 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte LUBANCO PTE. LTD. am 21.07.2026 ein Eigengeschäft. LUBANCO PTE. LTD. hatte sein Portfolio um 9.618 Anteile zu jeweils 4,99 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Muehl Product Service Aktie News

Werbung

Muehl Product Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Muehl Product Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.